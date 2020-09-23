Молодежка «Краснодара» разгромила «Ротор», «Строгино» победило «Химки»
17:13
«Краснодар» разгромил «Ротор» в первенстве молодежных команд — 4:0. В другой игре «Строгино» взяло верх над «Химками» — 2:0.
Первенство России
Молодежные команды
3-й тур
«Ротор» (Волгоград) — «Краснодар» — 0:4 (0:3)
Голы: Губжоков, 12 (0:1). Волков, 21 (0:2). Самко, 33 (0:3). Самко, 90+2 (0:4).
Судья: Фалов (Москва).
23 сентября. Волгоград. Стадион «Зенит».
«Строгино» (Москва) — «Химки» — 2:0 (2:0)
Голы: Сухов, 31 (1:0). Соколов, 34 (2:0).
Удаление: Фролов (Х), 87.
Судья: Голов (Омск).
23 сентября. Москва. Стадион «Янтарь».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2020-2021/