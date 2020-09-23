Молодежка «Краснодара» разгромила «Ротор», «Строгино» победило «Химки»

«Краснодар» разгромил «Ротор» в первенстве молодежных команд — 4:0. В другой игре «Строгино» взяло верх над «Химками» — 2:0.

Первенство России

Молодежные команды

3-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Краснодар» — 0:4 (0:3)

Голы: Губжоков, 12 (0:1). Волков, 21 (0:2). Самко, 33 (0:3). Самко, 90+2 (0:4).

Судья: Фалов (Москва).

23 сентября. Волгоград. Стадион «Зенит».

«Строгино» (Москва) — «Химки» — 2:0 (2:0)

Голы: Сухов, 31 (1:0). Соколов, 34 (2:0).

Удаление: Фролов (Х), 87.

Судья: Голов (Омск).

23 сентября. Москва. Стадион «Янтарь».