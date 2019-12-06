Молодежка «Ахмата» обыграла сверстников из «Уфы»
16:05
«Ахмат-мол.» в матче 19-го тура первенства РПЛ обыграл сверстников из «Уфы» со счетом 3:2.
Грозненцы поднялись на восьмое место, имея в активе 28 очков. Команда из Башкирии прервала серию из двух побед и с 8 очками осталась на последней строчке.
Следующий матч команды проведут после зимнего перерыва.
Молодежные команды
19-й тур
«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 3:2 (1:1)
Голы: Андреев, 2 (0:1). Мосейчук, 36 (1:1). Хакиев, 46 (2:1). Хакиев, 85 (3:1). Поздняков, 90 (3:2).
Судья: Савин (Санкт-Петербург).
6 декабря. Грозный. Стадион им. Билимханова.
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