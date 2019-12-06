Молодежка «Ахмата» обыграла сверстников из «Уфы»

«Ахмат-мол.» в матче 19-го тура первенства РПЛ обыграл сверстников из «Уфы» со счетом 3:2.

Грозненцы поднялись на восьмое место, имея в активе 28 очков. Команда из Башкирии прервала серию из двух побед и с 8 очками осталась на последней строчке.

Следующий матч команды проведут после зимнего перерыва.

Молодежные команды

19-й тур

«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 3:2 (1:1)

Голы: Андреев, 2 (0:1). Мосейчук, 36 (1:1). Хакиев, 46 (2:1). Хакиев, 85 (3:1). Поздняков, 90 (3:2).

Судья: Савин (Санкт-Петербург).

6 декабря. Грозный. Стадион им. Билимханова.