Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о новом контракте главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Как ранее сообщал «СЭ», он намерен получать порядка трех миллионов евро в год.

— Когда я работал в «Локомотиве», то считал так: 1-1,5 миллиона в год — это нормально для российского тренера команды внутреннего потребления, которая ничего в еврокубках не выигрывает, — цитирует Наумова «Спорт день за днем». — Как нынешний «Зенит». 2,5-3 миллиона — на мой взгляд, это многовато. С 600 тысяч сразу переход на такую огромную зарплату. С другой стороны, футболисты «Зенита» имеют большие контракты, а он их руководитель.

Каждый руководитель должен иметь контракт, соответствующий своим работникам. Если зарплата меньше, чем у сотрудников, то особого уважения подчиненных не будет.

С тренером можно подписать контракт и на три года. Если условия разрыва предусматривают выплату компенсации за три месяца или за полгода, то это куда не шло, а если компенсация по всему контракту — это, конечно, много. Обязательно надо прописать результаты работы. Если они отрицательные, то контракт разрывается. Такое часто бывает, хотя тренеры не очень на это соглашаются.