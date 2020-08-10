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«Мне жаль, что случаются такие матчи». Тедеско извинился за работу судей в матче с «Сочи»

10 августа 2020, 03:32
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после ничьей с «Сочи» (2:2) в 1-м туре чемпионата России (2:2) извинился перед командой и болельщиками за работу арбитров.

— Первый тайм мы начали хорошо, повели 2:0, — цитирует пресс-служба клуба Тедеско. — Но затем стали терять в агрессивности, прессинге и темпе. Во второй половине снова имели хорошие шансы, старались больше атаковать и не играть на удержание. Что ж, нужно было забивать третий...

— После этого матча снова нельзя уйти от судейской темы...

— Хочу извиниться перед командой и болельщиками. Мне жаль, что случаются такие матчи. И это не впервые: в прошлом сезоне у нас был ряд игр с такими же обстоятельствами. Мы не говорим о судействе внутри команды, стараемся всегда подбодрить ребят, чтобы они двигались вперед.

Нам нужно забивать три-четыре мяча и никого не трогать, в том числе в верховых дуэлях, тогда мы будем выигрывать. Но футбол — это единоборства, мы играем на уровне премьер-лиги.

У нас были моменты: два — у Глушенкова, у Ларссона, у Понсе, Айртон попал в перекладину. Если бы мы забили пять мячей, «Сочи» ничего не смог бы нам противопоставить.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-08-09-domeniko_tedesko_nuzhno_bylo_zabivat_tretiy/

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