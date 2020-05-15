«Мне было очень ужасно, плохо и больно». Дочь Малафеева провела 1,5 месяца в больнице

16-летняя дочь экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева Ксения рассказала, как провела в больнице 1,5 месяца. В марте появилась информация, что она попалась на продаже нескольких таблеток экстази.

«За последний год, я поняла, что не жила настоящим. Я постоянно вспоминала и грустила по прошлому и ждала лучшего будущего. Когда же наступало то «будущее», я снова загонялась по прошлому. Я как-будто вылетела из жизни. Я вспомню только несколько дней, которые можно сосчитать по пальцам, огда я была счастлива в настоящий момент. Просто я не ценила каждый день, не ценила то, что у меня было. Я хотела чтоб все постоянно «закончилось» и было что-то другое.

В марте я легла в больницу (в ЦИРПП) на почти 1,5 месяца, и мы не виделись с моим парнем все это время. На протяжении всех наших отношений мы были просто каждый день 24/7 вместе. Все дни в ЦИРППе мне было очень ужасно, плохо и больно. И за это время, я поняла, что нужно ценить то, что у меня есть. Грубо говоря, я могу потерять то, что имею.

На данный момент прошло уже больше 3-х недель, как я вернулась из больницы, и я стараюсь каждый день получать удовольствие от жизни и быть счастливой. Странно звучит: «стараюсь быть счастливой», но это именно так. Мне это очень тяжело дается. Это моя одна из самых больших проблем. Я пытаюсь жить настоящим, хоть для меня это и очень трудно.

В своих мыслях я очень часто вижу какие-то картинки из прошлого (за этот год). Я постоянно очень скучаю по определенному времени. Я борюсь сама собой", — написала Ксения в Instagram.