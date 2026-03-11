Митрофанов оценил уровень работы судей после возобновления сезона

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» высказался о качестве работы арбитров после возобновления сезона.

«Во всех лигах после возобновления чемпионата происходят спорные моменты. Да, были резонансные эпизоды — они получили и оценку со стороны руководителя нашего департамента судейства. Обратная коммуникация судьям дана. В зависимости от [дальнейших] решений или ошибок будет проводиться соответствующая работа.

Случались и моменты, когда арбитр принимал верное решение, а помощник допускал методическую ошибку — убеждал судью в обратном. Ведем работу. Понимаю, что в концовке сезона этот вопрос будет еще напряженнее», — сказал Митрофанов «СЭ».

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