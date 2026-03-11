Митрофанов о судействе после рестарта: «Был разговор с Мажичем, все разобрали»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о разговоре с главой департамента судейства и инспектирования Милорадом Мажичем по работе арбитров после возобновления сезона.

«Разговор был, все вопросы мы разобрали. Важно, чтобы ошибок было как можно меньше. А решения, которые принимают судьи, понятно разъяснялись. Мажич понимает ситуацию и контролирует ее», — сказал Митрофанов «СЭ».

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