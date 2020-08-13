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Мишкич перешел из «Оренбурга» в «Урал»

16:04
Даниэль Мишкич. Фото ФК "Урал".
Даниэль Мишкич. Фото ФК "Урал".
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Полузащитник Даниэль Мишкич стал игроком «Урала». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Ранее хорват выступал за «Оренбург».

За «Урал» Мишкич будет выступать под номером 19. 26-летний футболист выступал за «Оренбург» с 2018 года. В его активе 49 матчей в РПЛ.

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