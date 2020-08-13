Мишкич перешел из «Оренбурга» в «Урал»

Полузащитник Даниэль Мишкич стал игроком «Урала». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Ранее хорват выступал за «Оренбург».

?Dobrodo?li u Ekaterinburg!

__

?? 26-летний опорный полузащитник из Хорватии Даниэль Мишкич сегодня стал игроком #ФКУрал. Он перешел в наш клуб из @fcorenburg

__

Подробности: https://t.co/Iggzsdjwp1 pic.twitter.com/NcBQwyHtuB — ФК Урал (@FCURAL) August 13, 2020

За «Урал» Мишкич будет выступать под номером 19. 26-летний футболист выступал за «Оренбург» с 2018 года. В его активе 49 матчей в РПЛ.