Мишкич перешел из «Оренбурга» в «Урал»
16:04
Полузащитник Даниэль Мишкич стал игроком «Урала». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Ранее хорват выступал за «Оренбург».
?Dobrodo?li u Ekaterinburg!— ФК Урал (@FCURAL) August 13, 2020
__
?? 26-летний опорный полузащитник из Хорватии Даниэль Мишкич сегодня стал игроком #ФКУрал. Он перешел в наш клуб из @fcorenburg
__
Подробности: https://t.co/Iggzsdjwp1 pic.twitter.com/NcBQwyHtuB
За «Урал» Мишкич будет выступать под номером 19. 26-летний футболист выступал за «Оренбург» с 2018 года. В его активе 49 матчей в РПЛ.
Опрос
проголосовало: 22477Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...