Мирзов рассказал, cколько минут готов провести на поле
15 августа 2019, 10:50
Новичок «Спартака» полузащитник Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» заявил, что пока не набрал своих оптимальных кондиций.
— Почему в Швейцарии вас заменили во втором тайме? Не готовы еще на 90 минут?
— Я еще не набрал оптимальных игровых кондиций. Объективно пока функционально меня хватает минут на 70 — весь матч пока не тяну. В том матче с «Туном» получил высокую нагрузку и почувствовал, что в середине второго тайма начал «подсаживаться» физически. Поэтому все по справедливости. (Вячеслав Короткин).