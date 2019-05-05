Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу поделился с "СЭ" мнением о победе сине-бело-голубых в чемпионате России.

– Абсолютно заслуженный триумф "Зенита", – начал Луческу. – Я и перед началом сезона предполагал, что он победит, так как конкуренты не усилились. У "Локомотива" осталась прежняя команда, ЦСКА покинула большая часть важных игроков, "Спартак" потерял лидера – Промеса… Знаю, что и "Зениту" было сложно строить заново команду в последние пару лет, ведь ушли Халк, Гарай, Витсель, Ломбертс. Но Семак – тренер, который хорошо знает игроков, клуб, российский футбол, а сами футболисты были мотивированы сильнее конкурентов, так как "Зенит" не брал золото с 2015 года. Зимой клуб отлично усилился – в нем знали, какие конкретно позиции требуют укрепления, поэтому в Петербург приехали Ракицкий, Азмун и Барриос.

– Вас не смущало, что у Семака не было опыта работы главным тренером на таком высоком уровне? Даже вы и Роберто Манчини за один сезон не смогли стать чемпионами.

– У него есть громадный опыт работы со мной, со Спаллетти, с Виллаш-Боашем, с Капелло. Самостоятельно он работал в "Уфе". И его главный козырь – отличное знание чемпионата, игроков. Нужно было прекратить происходившее в прошлом сезоне, и это было сделано. Знаю, что важнейшую роль в трансформации команды сыграл Александр Дюков. Он изменил "Зенит" в лучшую сторону и уверен, что сделает то же самое с российским футболом сейчас.

– Вы работали с Семаком.

– Конечно. Когда я покинул "Зенит", сказал, что Семак в будущем будет лучшим тренером для команды. Может быть, он будет работать в клубе 12 лет – как я в "Шахтере". (Гоша Чернов)​

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