Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус считает, что полузащитник Алексей Миранчук заиграет в «Аталанте». Итальянский клуб приобрел россиянина у красно-зеленых.

— Продажа Миранчука в «Аталанту» за 14,5 миллионов евро — хорошая сделка?

— Не знаю, сколько клуб изначально хотел выручить. Но учитывая, что через год Алексей мог покинуть команду свободным агентом, пространства для маневра практически не оставалось.

— Нужно было раньше решать вопрос?

— Не факт, что это было возможно. Здесь масса факторов — позиция игрока, тренера, совета директоров, агента, наличие предложений. Предположу, что Алексей был твердо настроен на отъезд, так что продление контракта было проблематичным. Для «Аталанты» же нынешний момент — тоже был единственной возможностью заполучить игрока. Свободным агентом его бы взяли другие, кто готов платить более крупные зарплаты.

— Миранчук пробьется в состав?

— Должен. Для меня Алексей — суперфутболист. Он доказывал свой уровень не только в РПЛ, но и на международном уровне — в Лиге чемпионов. Считаю, что чемпионаты Италии и Испании ему отлично подходят. А вот в Германии и Англии с их атлетичным стилем было бы сложнее. Другой вопрос — у меня нет уверенности, что «Аталанта» каждый год будет пробиваться в Лигу чемпионов. Пока у команды все хорошо, но на длинной дистанции могут возникнуть проблемы. Есть «Юве», «Интер», усиливается «Милан», «Лацио», «Рома» — очень мощные конкуренты, которые будут добавлять. А ведь Миранчук уже поиграл в Лиге чемпионов, после нее Лига Европы не вызывает таких эмоций. Желаю, конечно, «Аталанте» всегда попадать в главный клубный турнир, а Алексею стать в команде одним из лидеров. У него все для этого есть. (Константин Алексеев)

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