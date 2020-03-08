Миодраг Божович: «Тренерам запрещено обсуждать работу судьи, ничего не могу сказать по этому поводу»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился впечатлением от победы над «Рубином» (1:0) в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России. Игрок самарцев Антон Зиньковский был удален в концовке встречи.

— Выиграли, и это очень важно. Думаю, что удаление повлияло на игроков и на тренеров, — цитирует официальный сайт «Крыльев» Божовича. — Первый тайм был интересный, мы больше контролировали мяч. Мы лучше играли, когда были в равных составах, чем когда играли в большинстве. Во втором тайме у нас сначала было много хороших моментов, мы не забивали, после этого было удаление Зиньковского. Мы бросили играть, контролировать матч. «Рубин» начал поджимать нас к своим воротам и мы не без тревоги провели последние 15 минут. Слава богу, удача была на нашей стороне, мы выстояли, выиграли. Самое важное для нас сегодня было забрать три очка.

— Можете дать оценку работы арбитра?

— Вы же знаете, что тренерам запрещено обсуждать работу судьи, не могу по этому поводу ничего сказать.

— Не было ли мысли поменять Антона Зиньковского еще до удаления, он же и так на карточке висел?

— Были, к сожалению. Это моя ошибка.

— Можно ли сказать, что Фролов теперь первый номер в «Крыльях»?

— Ну да, так можно сказать.