Миодраг Божович: «Счет мог быть 3:0 в нашу пользу... Могли проиграть и 0:3»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после матча 10-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:1) отметил, что игра была открытой. По словам наставника, у обеих команд былти моменты.

— Открытый футбол был, не хотели проиграть, — сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер». — Думаю, что счет мог быть 3:0 в нашу пользу... Могли проиграть и 0:3. В середине второго тайма «Ахмат» и «Крылья Советов» могли забить. Следующая игра в Кубке России против «Торпедо»? Если ситуация такая, что много ребят хорошо показывали себя, то они могут получить шанс.