Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился впечатлениями от матча 10-го тура чемпионата России против «Ахмата» — 1:1. Самарцы ушли от поражения в добавленное время.

— Думаю, и мы, и «Ахмат», показали интересный футбол, — цитирует официальный сайт «Крыльев» Божовича. — Было много опасных моментов у обеих команд. Игра могла сложиться по-разному. Но думаю, конечный результат справедливый. Мы наиграли на ничью. Могли сравнять счет еще раньше, но не использовали свои моменты. У «Ахмата» также при счете 1:0 было несколько моментов, и они могли выиграть. Поэтому, ничья справедлива.

— Вам удалось сравнять счет на последних секундах. Какая атмосфера была в раздевалке?

— Ничего особенного. Мы дважды проигрывали на последних минутах, когда сыграли вничью с «Динамо», также могли пропустить на последних секундах.

— Значит, вы сделали работу над ошибками, после поражений в концовках?

— Мы стараемся играть в свой футбол, иногда показываем его, иногда нет. Работаем, что делать. Только через работу можно исправить ошибки.