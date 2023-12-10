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Сегодня, 16:48

Божович: «Командам в России нужны стадионы с крышей. Но мало, кто может себе это позволить»

Божович оценил качество газона в матче «Факел» — «Динамо»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Миодраг Божович в комментарии для «СЭ» оценил качество газона в матче 18-го тура РПЛ «Факел» — «Динамо» (1:1), который прошел в Воронеже.

«Это Россия! Командам здесь нужны стадионы с крышей, тогда проблем с газоном не будет. Но мало, кто может позволить себе такое, поэтому придумать что-то сложно. Значит, некоторые матчи нужно переносить на весну», — сказал Божович «СЭ».

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» после 18 туров с 21 баллом идет 11-м.

ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Миодраг Божович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Зенит

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П
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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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