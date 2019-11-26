РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Миодраг Божович — о дисквалификации Гончаренко: «Посмотрите, что творит Тедеско на скамейке»

00:51

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал дисквалификацию рулевого ЦСКА Виктора Гончаренко за резкую критику в адрес арбитров. Армейцы провели игру 17-го тура против «Крыльев» (1:0) без отстраненного главного тренера.

— Это футбол, это сильные эмоции, — сказал Божович в эфире передачи «Футбол России». — Это как кино, как театр. Люди любят, когда в футболе есть эмоции. Если посмотрите, что творит Тедеско на скамейке, он должен был получить больше всех, кто работает в России.

Думаю, если бы попросили Гончаренко вернуть слова назад, он бы это сделал. А это уже был адреналин.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир