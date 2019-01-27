Миодраг Божович: "Новые игроки усилили "Крылья"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович подвел итоги первого сбора команды в ОАЭ. По его словам, в команде стало больше конкуренции.

– Первый сбор всегда самый важный, потому что все игроки приезжают после отдыха и нужно подтягивать кондиции, – приводит слова Божовича пресс-служба самарского клуба. – Мы все поработали на первом сборе очень хорошо. Игроки получили аэробную и физическую подготовку. Все получили одинаковую нагрузку. Слава богу, удалось пройти первый сбор без больших потерь: повреждения есть только у Мияйловича и Вучичевича, остальные здоровы. На втором сборе команде будет легче физически, потому что игроки привыкнут к нагрузкам.



"Крылья" обыграли крепких соперников? Это ни о чем не говорит. Сейчас команды находятся в одинаковом физическом состоянии. Конечно, хорошо, что мы выиграли. Для менталитета это полезно, но большое значение этому придавать не стоит.



Новые игроки усилили "Крылья". Конкуренция – это хорошо, она заставляет всех работать над собой, стремиться быть лучше. Это идет нам на пользу.