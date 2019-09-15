Миодраг Божович: «Могли забить в раздевалку, а получили из раздевалки»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после поражения от «Краснодара» (2:4) в матче 9-го тура чемпионата России заявил, что гол из раздевалки помешал его команде реализовать задуманный план, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Первый тайм мы не выглядели плохо, даже лучше «Краснодара», — отметил Божович. — У нас были две очень хорошие атаки, но мы не реализовали вторую. Что касается «Краснодара», он второй тайм начал лучше, забил нам быстро два гола. После этого нам трудно было играть, потому что у соперника быстрые игроки, они поймали нас в свою ловушку. Мы до конца пытались что-то сделать, у нас была надежда, и мы даже забили второй гол. Но мы больше не смогли. Могло быть все иначе, если бы мы забили свой пенальти, но... что делать.

— У вас достаточно интересный состав был изначально. Какой план был с этим составом на игру?

— Мы хотели не позволить «Краснодару» играть в свой футбол. Атаки от своих ворот, короткие передачи у них очень хорошо получаются. Мы пытались быть агрессивными, в первом тайме выигрывали больше единоборств. Опять же мы забили один мяч, могли забить два. Но начало второго тайма не получилось совсем. Нам забили. Мы могли забить в раздевалку, а получили из раздевалки. Гол Олссона... мы психологически потерялись. «Краснодар» становится еще более опасным при позитивном счете.

— Гол Шапи был обусловлен чем? Расслабились?

— Честно говоря, я не очень хорошо видел гол. Но там мы не встречали Шапи правильно, позволили перехватить мяч и ударить по воротам. Это индивидуальная ошибка.

— Как вам Лысцов?

— Он только 10 дней с нами работает. Качество есть. У него была тяжелая травма, и он восстановился. Сейчас тренируется со всеми.

— Как оцените перспективы Дениса Якубы?

— У него была тяжелая травма. Он начал работать в общей группе, и мы надеемся, что он тоже сможет помочь.

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