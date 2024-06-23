Божович: «Не понимаю, как Абаскаль оказался в «Спартаке». Он пришел ниоткуда и ушел в никуда»
Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе малоизвестных тренеров в «Спартаке».
«Спартак» не может позволить себе брать тренеров, которые нигде не работали. Вообще не понимаю, как Абаскаль оказался в «Спартаке». Гильермо пришел ниоткуда и ушел в никуда. В таком большой клубе должен быть тренер с опытом, который выиграл что-то. А все потому, что в клубе несерьезные руководители. Они не дают тренерам работать. А нужно им давать шанс как минимум три года, даже если у них не получается. «Спартак» теперь как социальный лифт для тренеров. Хотя не тренеры должны учиться на «Спартаке», — сказал Божович «СЭ».
«Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля в середине апреля. Он тренировал красно-белых с лета 2022 года. 19 июня испанец возглавил «Гранаду».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -