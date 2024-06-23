«Спартаку» предложили кандидатуру вингера «Крыльев» Гарре

«Спартак» может приобрести вингера «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, красно-белые рассматривают вариант покупки футболиста, однако у клуба другие приоритетные варианты на позицию левого вингера, поэтому переход маловероятен. Сам футболист хочет продолжить карьеру в Европе.

Ранее сообщалось об интересе «Краснодара» к Гарре.

Гарре выступает за «Крылья» с января 2023 года. В минувшем сезоне он провел за команду 25 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.