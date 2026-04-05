Министр просвещения РФ: «Не вижу стиля Карседо в игре «Спартака»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил «СЭ», что не видит стиля Хуана Карлоса Карседо в игре «Спартака».

«Честно сказать, пока не вижу стиля Карседо в игре «Спартака». Если уж откровенно говорить... Нужно еще наработать», — сказал Кравцов «СЭ».

«Спартак» 5 апреля дома сыграет с «Локомотивом» в матче 23-го тура РПЛ. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

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