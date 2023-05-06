Милан Гайич подвел итоги своего выступления за ЦСКА в этом сезоне

Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал свою игру за московский клуб в подходящем к концу сезоне-2022/23.

«Я очень счастлив своему первому сезону в команде. У нас было много хороших матчей. Если говорить лично о себе, то я удовлетворен тем, что показывал на поле. Мне нравится, как мы успешно выходили из тех ситуаций, в которые попадали.

Единственное, мне бы хотелось прибавить в атакующих действиях. Считаю, что уже удалось сделать шаг вперед. Но развиваться необходимо каждый день. Уверен, что могу прибавить и играть еще лучше, поэтому работаю с удвоенной энергией, чтобы моя цель реализовалась», — рассказал футболист пресс-службе армейцев.

ЦСКА с 48 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. 27-летний серб принял участие в 37 матчах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.