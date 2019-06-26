Михельсон – председатель попечительского совета РФС

На заседании исполкома РФС были утвержден состав попечительскго совета организации, сообщил на пресс-конференции президент РФС Александр Дюков.

Председателем совета стал председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон. Также в состав совета вошли: Петр Авен (председатель совета директоров группы "Альфа-Банк"), Андрей Акимов (председатель правления банка ГПБ), Олег Белозеров (гендиректор РЖД), Андрей Бокарев (президент АО "Трансмашхолдинг"), Игорь Левитин (помощник президента РФ), Дмитрий Пумпянский (председатель совета директоров ПАО "ТМК"), Денис Соловьев (секретарь попечительского совета). (Илья Андреев)

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