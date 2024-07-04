Источник: защитник сборной Словении Карничник может продолжить карьеру в РПЛ
Защитник сборной Словении и клуба «Целе» Жан Карничник может сменить команду этим летом.
Как сообщает «РБ Спорт», несколько клубов РПЛ интересуются 29-летним футболистом.
На Евро-2024 Карничник сыграл за сборную Словении 4 матча и забил один гол. Команда в 1/8 финала турнира проиграла Португалии (0:0, пенальти 0:3).
В прошлом сезоне в составе «Целе» защитник провел 40 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 12 голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
Источник: РБ Спорт
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Кр. Советов – Зенит
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|20.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
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|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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