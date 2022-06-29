Полузащитник ЦСКА рассказал, что им интересовалась «Аталанта»

Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов рассказал об интересе к нему со стороны итальянской «Аталанты».

— Ты — самый дорогой футболист Казахстана, если опираться на данные Transfermarkt (3,5 миллиона евро). И в прошлом году твой агент Евгений Новиков говорил об интересе к тебе со стороны «Аталанты». Что тебе было об этом известно?

— Им было интересно, на каких позициях я могу выступать. Было все на уровне расспросов, потому что в ЦСКА никто официальные предложения не присылал, — заявил игрок в интервью Metaratings.ru.

24-летний Бактиер Зайнутдинов в прошедшем сезоне принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и записал на свой актив одну результативную передачу.