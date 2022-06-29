Полузащитник ЦСКА рассказал, что им интересовалась «Аталанта»
Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов рассказал об интересе к нему со стороны итальянской «Аталанты».
— Ты — самый дорогой футболист Казахстана, если опираться на данные Transfermarkt (3,5 миллиона евро). И в прошлом году твой агент Евгений Новиков говорил об интересе к тебе со стороны «Аталанты». Что тебе было об этом известно?
— Им было интересно, на каких позициях я могу выступать. Было все на уровне расспросов, потому что в ЦСКА никто официальные предложения не присылал, — заявил игрок в интервью Metaratings.ru.
24-летний Бактиер Зайнутдинов в прошедшем сезоне принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и записал на свой актив одну результативную передачу.
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13
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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