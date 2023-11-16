Михаил Кержаков об уходе брата из сербского «Спартака»: «Это часть тренерской жизни»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как отреагировал на отставку своего старшего брата Александра с поста главного тренера сербского «Спартака» (Суботица).

— Как вы отреагировали на уход брата из сербского «Спартака»?

— Я отреагировал на это, как на часть тренерской жизни. Это случается.

Александр Кержаков возглавлял сербский «Спартак» с июня 2023 года. Под его руководством команда одержала 5 побед, потерпела 9 поражений и 1 раз сыграла вничью.

13 ноября 40-летний россиянин был отправлен в отставку.