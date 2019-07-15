Михаил Кержаков назвал тер Штегена самым топовым голкипером

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков назвал своего любимого голкипера. Им является вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген.

– Что отличает топ-вратаря от просто хорошего?

– Антиципация.



– Что?!

– Термин такой есть. В нашем случае он означает "чтение игры". Я читал книги, посвященные вратарскому ремеслу. В одной из них сравнивались как раз показатели хорошего вратаря и классного. Так вот, реакция у них одинаковая, прыжок одинаковый. Разница только в антиципации. У топового вратаря она намного выше.



– Вы с этим утверждением согласны?

– Конечно. Умение читать игру – это, пожалуй, самое важное вратарское качество. Мирча Луческу нам рассказывал, что однажды его команда играла контрольный матч против соперника, в воротах которого стоял 42-летний Дино Дзофф. Так вот, за весь матч он ни разу не упал. Ему это было не нужно. Просто за счет чтения игры и правильного выбора позиции он всегда был в нужном месте в нужное время.



– Футбол с тех пор здорово изменился. Наверное, такое невозможно повторить.

– Чтение игры – это не только твои действия в рамке. Это еще и подсказ игрокам обороны. Если ты читаешь игру соперника на ход вперед, можешь переставить защитника и этим предотвратить опасный момент. Приведу пример. Два вратаря в одной команде. У одного великолепные рефлексы, он тащит кучу моментов, трибуны в восторге. И вот по какой-то причине на поле выходит другой голкипер. У его ворот моментов нет вообще.

Люди говорят: "Он себя никак не проявил, моментов не было". Но никто не задумывается о том, что этот вратарь так руководит обороной, что просто предотвращает опасные атаки соперника. Читает на ход вперед. Видит, куда открывается нападающий, куда пойдет передача и вовремя подсказывает защитникам. Это и есть класс.



– Кто, по-вашему, сейчас самый топ?

– Мне Тер Штеген нравится. Немецкая вратарская школа – она более классическая и похожая на нашу.



– В чем это проявляется?

– В перемещениях, в стойке… Если брать испанских вратарей, например, они такие маленькие, более игровые, резкие. У итальянцев своя манера. Немцы больше похожи на нас