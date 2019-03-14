Михаил Игнатов – о матче с "Динамо": "Спартак" выиграл заслуженно"

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов, который вернулся в общую группу игроков красно-белых, поделился ожиданиями перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Зенитом", сообщает официальный сайт москвичей.

Игра с "Зенитом" пройдет 17 марта на стадионе "Открытие Арена", начало – в 19.00 (мск).

– Безумно рад, потому что на протяжении десяти дней меня беспокоил небольшой дискомфорт в бедре, который не давал тренироваться в полную силу, – отметил полузащитник. – Спасибо ребятам и тренерскому штабу, которые поддерживали меня. Думаю, благодаря им я вернулся в строй быстрее, чем это могло быть.

Конечно, сегодня было непросто, ведь команда все это время тренировалась, а у меня была вынужденная пауза: я активно восстанавливался индивидуально, но работу с партнерами и игровые упражнения это не заменит.

Очень переживал за "Спартак" в прошедших матчах. Не был в Екатеринбурге, но ходил на игры с "Краснодаром" и "Динамо". У динамовцев выиграли заслуженно: показали характер, бились друг за друга, и это принесло результат.

Верю, что с "Зенитом" тоже добьемся своего! У каждого из наших игроков есть для этого и характер, и мастерство. Главное – их показать. Может, сам успею набрать кондиции, чтобы попасть в заявку на матч. А к следующему туру точно должен подойти в оптимальной форме, – приводит слова Игнатова пресс-служба "Спартака".

"Спартак" с 32 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" располагается на первой строчке с 40 баллами.

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