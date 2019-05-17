Михаил Гершкович: "Краснодар", скорее всего, будет посвежее "Арсенала"

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович перед матчем 29-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Краснодар" отметил, что гости будут посвежее, так как тульская команда на неделе играла в 1/2 финала Кубка России.

– "Арсенал" находится не в лучшем психологическом состоянии после вылета из кубка, – цитируют "Известия" Гершковича. – Туляки оставили немало сил в ответной встрече с "Уралом". Футболисты "Краснодара", скорее всего, будут посвежее. Тем не менее у "Арсенала" хорошие тренер и игроки. "Горожане" также приучили всех к классному футболу. Поэтому надеюсь увидеть увлекательное противостояние этих команд.

"Арсенал" - "Краснодар": чемпионат России, 29-й тур, 19 мая 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 16.30 (время московское)