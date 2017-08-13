Михаил Гащенков: "Жаль, что забили лишь один гол "Краснодару"

Полузащитник "Амкара" Михаил Гащенков после ничьей с "Краснодаром" (1:1) в матче 6-го тура премьер-лиги отметил, что его команда заслужила одно очко в этой игре. Он также подчеркнул, что игроки и тренерский штаб знают, как исправить непростую турнирную ситуацию.



– Тяжелая игра, – сказал Гащенков. – "Краснодар" – хороший соперник. Но мы всей командой бились и получили за это одно очко. Мы придерживались обороны, выбегали в контратаки. В принципе мы создали большое количество моментов, у нас были подходы. Жаль, что забили всего один гол.



– С чем связано то, что "Амкар" так хорошо провел второй тайм?



– Был счет 0:1, нам надо было отыгрываться. Стартовали неудачно, и нужно было исправлять ситуацию.



– Какая сейчас атмосфера в команде?



– Конечно, сейчас каждая игра тяжелая, кое-что и давит. Но паники нет, все знают, что надо делать, чтобы исправлять ситуацию.



– От "Краснодара" большего ожидали?



– "Краснодар" – это хорошая команда, играющая в пас. Было тяжело против него играть. (Екатерина ПОТАПОВА)

Трансляция матча "Краснодар" - "Амкар"