Галактионов: «Замена Дзюбы в матче с «Зенитом»? Он свою работу выполнил»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему заменил нападающего Артему Дзюбу в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1). Дзюба покинул поле на 77-й минуте.

«Замена Дзюбы? Есть уровень готовности игрока. Если он хорошо выполняет действия, он играет весь матч. Все развитие шло через него, через центрального нападающего. Он свою работу выполнил, через него убегали фланги. Выпустили Сулейманова, он добавил скорости», — сказал Галактионов.

«Локомотив» набрал 15 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. 30 сентября команда дома сыграет с «Пари НН».