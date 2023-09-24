«Ростов» — ЦСКА: хозяева открыли счет на 7-й минуте

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов забил на 7-й минуте матча 9-го тура РПЛ против ЦСКА — 1:0.

Мохаммад Мохеби отдал пас на Миронова, который приблизился к штрафной и метров с 35 отправил мяч в дальний верхний угол ворот.