Михаил Боярский: «Спартак» никогда не будет чемпионом, пока есть «Зенит»

Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна. После победы над «Ахматом» (3:0) в 29-м туре Тинькофф РПЛ функционер предложил запустить хэштег «Судите «Спартак», как «Зенит».

«За слова Федуна, что «Спартак» был бы чемпионом, если бы его судили, как «Зенит», на него не нужно подавать в комитет по этике, Надо просто пожелать хорошего настроения, — цитирует Боярского «ВсеПроСпорт». — Все равно «Спартак» не будет чемпионом не только в этом сезоне, а вообще никогда, пока есть «Зенит». Федун сам рубит сук, на котором сидит. Правильно шутят, что «Спартак» мог бы выиграть чемпионат, если бы играл, как «Зенит». В кубковом матче питерцы не расслабятся. У них есть спортивная честь и достоинство.

Накажет ли питерская команда Федуна за слова игрой? Это нужно спросить у гендиректора «Зенита» Медведева. По крайней мере, он знает, как накажет. Это абсолютно принципиальная игра. Все взгляды болельщиков «Зенита» и «Спартака» будут устремлены на поле. Да и вся страна будет интересоваться, чем закончится принципиальный спор. Я на стороне «Зенита», хотя «Спартак» хорошо играет, молодцы, сильная команда».

Матч 1/2 финала Олимп-Кубка России «Зенит» — «Спартак» состоится 19 июля и начнется в 18.30 по московскому времени.