Боярский признался, что не хотел бы видеть Джикию в «Зените»: «Он насквозь пропитан «Спартаком»

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» ответил на вопрос, хотел ли бы он видеть защитника «Спартака» Георгия Джикию в составе сине-бело-голубых.

— Георгий Джикия до сих пор не продлил контракт со «Спартаком». Вы бы хотели видеть его в «Зените»?

— Нет. Он насквозь пропитан «Спартаком», поэтому вряд ли бы прижился в «Зените». Игрок замечательный, но пускай они найдут возможность адаптировать его в команде.

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года. Игрок выступает за московский клуб с 2017 года.