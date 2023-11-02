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Сегодня, 12:49

Сорокин рассказал, что покинул «Краснодар» из-за разногласий по поводу контракта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Рубина» Егор Сорокин рассказал, почему покинул «Краснодар».

«Разногласия были по старому контракту, меня попросили пойти на определенные финансовые уступки, но я не пошел на них по определенным причинам. Контракт был подписан, я выполнял свою работу добросовестно, они просили о снижении, и я не понимал: мне что, надо меньше тренироваться или что? Для меня эта ситуация была неприемлемой, в дальнейшем, понятное дело, клубу это не понравилось, и, если говорить своими словами, меня просто выжили», — приводит слова Сорокина РИА «Новости».

Он также рассказал, что в «Краснодаре» ему даже не пожелали удачи в дальнейшей карьере.

«Никак от слова совсем. Неприятная ситуация тоже. Как вы видите, у меня ситуация за ситуацией. У меня такой период, это все пройдет. Я хочу играть, я пошел на определенные уступки, чтобы играть, но такова жизнь. Я к себе требований не снижаю, ситуацией недоволен, но все зависит от меня», — добавил Сорокин.

27-летний Сорокин вернулся в «Рубин» в сентябре 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за казанский клуб 2 матча и не отметился результативными действиями.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231102/futbol-1906890417.html
Егор Сорокин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
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Защитник «Рубина» Сорокин недоволен Рахимовым: «Диалога у нас нет никакого»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
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Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
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Сочи – Динамо
 - : -
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