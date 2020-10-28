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Мешков рассудит «Спартак» и «Ростов»

16:08
Виталий Мешков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Судьи на матчи 13-го тура чемпионата России-2020/21. Фото РФС
Виталий Мешков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны арбитры на матчи 13-го тура Тинькофф-РПЛ. Игру лидера таблицы «Спартака» против «Ростова» будет судить бригада во главе с Виталием Мешковым.

Игры 13-го тура пройдут 31 октября — 1 ноября.

«Рубин» — «Арсенал»: главный арбитр — Казарцев, ассистенты — Сафьян, Шаламберидзе, резервный — Низовцев, ВАР — Турбин, АВАР — Воронцов.

«Спартак» — «Ростов»: главный арбитр — Мешков, ассистенты — Богач, Кудрявцев, резервный — Анопа, ВАР — Шадыханов, АВАР — Стипиди.

«Ахмат» — «Краснодар»: главный арбитр — Кукуляк, ассистенты — Мосякин, Абусуев, резервный — Соколов, ВАР — Сухой, АВАР — Кобзев.

«Сочи» — «Локомотив»: главный арбитр — Васильев, ассистенты — Болховитин, Сейфетдинов, резервный — Верулидзе, ВАР — Лапочкин, АВАР — Елеференко.

«Уфа» — «Урал»: главный арбитр — Москалев, ассистенты — Лунев, Мурашов, резервный — Кошко, ВАР — Казарцев, АВАР — Богач.

«Химки» — «Зенит»: главный арбитр — Матюнин, ассистенты — Еремин, Елеференко, резервный — Анопа, ВАР — Иванов, АВАР — Шаламберидзе.

«Ротор» — ЦСКА: главный арбитр — Кукуян, ассистенты — Миневич, Гурбанов, резервный — Бобровский, ВАР — Волошин, АВАР — Богданов.

«Тамбов» — «Динамо»: главный арбитр — Карасев, ассистенты — Демешко, Гаврилин, резервный — Буланов, ВАР — Панин, АВАР — Усачев.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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