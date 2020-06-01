«Мещеряков и Кикнадзе были правы, говоря, что Семин устарел». Мощная речь экс-защитника «Спартака»

Бывший защитник «Спартака», «Сатурна» и ряда других клубов Эдуард Мор жестко высказался об отставке Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива». 31 мая у специалиста истек контракт, который руководство железнодорожников решило не продлевать. С 1 июня команду принял Марко Николич.

— Прочитал интервью Семина. В принципе, понимаю, что Мещеряков и Кикнадзе правы были, говоря, что Семин устарел и с ним клубу не по пути, — сказал Мор в видео, опубликованном в Twitter. — Он по привычке, из-за того, что устарел, думает, что болельщиков нужно на трибуны привлекать, развивать футболистов, завоевывать медали, играть в Лиге чемпионов.

Конечно, все это устаревшие понятия. Самое главное — это максимальное количество трансферов. Самое главное — это по классике поставить двух своих человек, которые будут заниматься этим трансферами. И чтобы только они приводили. И, собственно говоря, чтобы государственное превратить в личное.

Как мы все знаем, век гендиректора «Локомотива» небольшой, где-то полтора-два года. Определенное время прошло, трансферов мало. Задача не выполняется перед самим собой.

Юрий Павлович, конечно, очень сильно мешает. Мало того, что он за футболистов бьется, так он еще и места не освобождает. И у него аргументы железные — идут в двойке. Естественно, нужно, чтобы команда была пониже, проигрывала. Чтобы были пятые-шестые, чтобы под это дело можно было сделать чистку. Человек десять убрать, десять взять. А Юрий Павлович со своими устаревшими представлениями о футболе никак не вписывается, никак с этим не поспоришь.