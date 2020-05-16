«Меня возмущает, как это сделано». Слуцкий раскритиковал руководство «Локомотива» за расставание с Семиным

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что его возмутило в решение «Локомотива» расстаться с тренером Юрием Семиным.

— Право руководителей продлевать или не продлевать контракт, — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале Nobel. — Логика может быть за кулисами, скажем так. Но, на мой взгляд, как говорил Сергей Николаевич Галицкий, не бывает красивых расставаний.

С одной стороны я с ним абсолютно согласен. С другой стороны, может быть, мне везло с работодателями, что все было всегда максимально корректно. Все проходило с минимальными личностными и репутационными потерями.

Меня возмущает, как это сделано. Потому что тренеров меняют, мы всегда первая жертва любых обстоятельств. Это правило игры, все выбрали эту профессию сами.

Меня когда-то возмущало, как «Кубань» рассталась с Виктором Гончаренко, и я активно выступал на этот счет. Какие формулировки делались.

И здесь сейчас... Когда говорится, чтобы за комментариями обращались к известному инсайдеру, а на следующий день клуб выпускает пресс-релиз.

Юрий Палыч как никто заслужил уважения и огромных почестей своим результатом и преданностью клубу. Но даже дело не в этом. Нужно делать все возможное, чтобы расставания прошли максимально безболезненно, учитывая всю трагичность и сложность ситуации.