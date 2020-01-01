Мелкадзе останется в «Тамбове» до конца сезона

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о формировании состава команды на вторую часть сезона. По его словам, нападающий Георгий Мелкадзе, арендованный у «Спартака», останется в команде до конца чемпионата.

— Сразу хочу успокоить всех болельщиков — Мелкадзе с нами до конца сезона, — цитирует официальный сайт «Тамбова» Худякова. — «Спартак» его не заберет. У Володи Обухова контракт еще на год, он наш козырь. Он раскрылся и доказал, что игрок высокого класса. Перед сезоном в студии «Матч Премьер» мы с Александром Григоряном заявили, что Обухов не соответствует уровню РПЛ. Теперь приходится перед Вовой извиниться и забрать свои слова назад. Дай Бог, чтобы он продолжал развиваться такими же стремительными темпами!

В осенней части сезона Мелкадзе провел 10 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Он был назван лучшим игроком команды по версии болельщиков.