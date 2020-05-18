РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Мелкадзе останется в «Тамбове» до фактического окончания сезона

01:18
Георгий Мелкадзе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Георгий Мелкадзе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что в клубе до фактического окончания сезона останутся все арендованные футболисты. В их числе нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе.

— Будем продлевать всех арендованных игроков на два месяца, — цитируют Худякова «Известия». — В том числе и Георгия Мелкадзе, со «Спартаком» уже все оговорено. Сам футболист также согласен остаться. По сути чемпионат продолжается, так что аренды автоматически продлятся. Все выплаты осуществляются исходя из того, что прописано в контрактах.

Некоторых игроков, у которых заканчиваются контракты, станем отсекать. В ближайшее время обсудим этот вопрос.

В этом сезоне на счету Мелкадзе 6 голов в 13 матчах за «Тамбов».

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1012287/sevastian-terletckii/kontraktnye-igry-georgii-melkadze-prodolzhit-vystupat-za-tambov

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир