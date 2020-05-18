Мелкадзе останется в «Тамбове» до фактического окончания сезона

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что в клубе до фактического окончания сезона останутся все арендованные футболисты. В их числе нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе.

— Будем продлевать всех арендованных игроков на два месяца, — цитируют Худякова «Известия». — В том числе и Георгия Мелкадзе, со «Спартаком» уже все оговорено. Сам футболист также согласен остаться. По сути чемпионат продолжается, так что аренды автоматически продлятся. Все выплаты осуществляются исходя из того, что прописано в контрактах.

Некоторых игроков, у которых заканчиваются контракты, станем отсекать. В ближайшее время обсудим этот вопрос.

В этом сезоне на счету Мелкадзе 6 голов в 13 матчах за «Тамбов».