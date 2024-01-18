Лепехин: «Не думаю, что люди уровня руководства «Зенита» будут мстить Круговому»

Ветеран «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о ситуации с защитником Данилом Круговым, который перед переходом в ЦСКА будет выступать во второй команде сине-бело-голубых.

— Почему «Зенит» сослал Кругового во вторую команду?

— Это сложный вопрос для меня. Наверное, это говорит о том, что на футболиста точно не рассчитывают, как на игрока основы. Иначе его бы использовали, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Лепехина.

— Не видите ли в этом некий элемент мести со стороны «Зенита»?

— Не думаю, что люди на таком уровне занимаются местью и делают что-то назло.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.