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Лепехин: «Не думаю, что люди уровня руководства «Зенита» будут мстить Круговому»

Алина Савинова
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Ветеран «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о ситуации с защитником Данилом Круговым, который перед переходом в ЦСКА будет выступать во второй команде сине-бело-голубых.

— Почему «Зенит» сослал Кругового во вторую команду?

— Это сложный вопрос для меня. Наверное, это говорит о том, что на футболиста точно не рассчитывают, как на игрока основы. Иначе его бы использовали, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Лепехина.

— Не видите ли в этом некий элемент мести со стороны «Зенита»?

— Не думаю, что люди на таком уровне занимаются местью и делают что-то назло.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005536229_lepehin_ne_dumayu_chto_lyudi_urovnya_rukovodstva_zenita_budut_mstit_krugovomu_prosto_poschitali_chto_ne_budet_igrat
Данил Круговой
Константин Лепехин
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
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Балтика – Сочи
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