Мельгарехо сообщил, что «Спартак» готов подписать с ним новый контракт

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо рассказал о ситуации с контрактом с московским клубом. Договор между 29-летним парагвайцем и красно-белыми истекает ближайшим летом.

— Если бы все зависело от меня, я бы вернулся в Парагвай, но только спустя несколько лет. Думаю, у меня еще есть несколько лет в Европе. А потом подумаю над возвращением, — цитирует Tigo Sports Мельгарехо. — У меня осталось шесть месяцев контракта со «Спартаком». Я должен обсудить продление договора после возвращения в Россию. Клуб готов подписать новый контракт, осталось мое согласие. Посмотрим, сможем ли мы договориться.

Мельгарехо перешел в «Спартак» в 2016 году. В нынешнем сезоне он провел в чемпионате России 11 матчей, забил один мяч. Также на его счету две игры в Кубке России и три матча в Лиге Европы.