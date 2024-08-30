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Мележиков поддержал Соболева: «Уверен, он до конца был честен по отношению к партнерам по «Спартаку»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии «СЭ» оценил переход бывшего нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Александр — лидер! Быть лидером — это всегда ответственно и сложно. Иногда неблагодарно. Как один из лучших — он уже в статистике и навсегда в истории «Спартака»! Это нельзя оспаривать. Что касается моральной стороны перехода: Саша не проронил ни слова о ситуации и терпел все те негативные высказывания в его сторону, которые сопровождали слухи по его переходу.

Он ни разу не высказался негативно о ком-то, кто, возможно, является причастным к ситуации, и ни одного плохого слова о команде и партнерах по ней! Возможно, он даже не совсем понимает, за что он должен извиняться перед командой. Уверен, что по отношению к команде и ребятам он был до конца честен», — сказал Мележиков «СЭ».

Также бывший генеральный директор «Спартака» выразил уверенность в том, что Соболев сможет завоевать уважение новых партнеров по команде и болельщиков «Зенита».

«По переходу — это его шаг, и я его поддерживаю. Я уверен, он оставит частичку «Спартака» в своем сердце! Но ему нужно двигаться, играть, развиваться. И, при отсутствии поддержки и понимания в коллективе «Спартака», он принял решение о переходе. В этих условиях я принял бы точно такое же решение! В пользу своей карьеры, своей семьи, не забывая свою историю и любовь.

Я желаю ему удачи и рад, что Саша выдержал это сложное испытание и смог открыть «новую дверь». Это его жизнь, и он вправе выбирать свой путь. Мы же не вправе его в этом ограничивать. Зная Александра как сумашедшего профессионала, уверен, что он сможет завоевать уважение партнеров по своей новой команде — и, что очень важно, ее болельщиков», — добавил Мележиков.

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год. В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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