Мележиков поддержал Соболева: «Уверен, он до конца был честен по отношению к партнерам по «Спартаку»
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии «СЭ» оценил переход бывшего нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».
«Александр — лидер! Быть лидером — это всегда ответственно и сложно. Иногда неблагодарно. Как один из лучших — он уже в статистике и навсегда в истории «Спартака»! Это нельзя оспаривать. Что касается моральной стороны перехода: Саша не проронил ни слова о ситуации и терпел все те негативные высказывания в его сторону, которые сопровождали слухи по его переходу.
Он ни разу не высказался негативно о ком-то, кто, возможно, является причастным к ситуации, и ни одного плохого слова о команде и партнерах по ней! Возможно, он даже не совсем понимает, за что он должен извиняться перед командой. Уверен, что по отношению к команде и ребятам он был до конца честен», — сказал Мележиков «СЭ».
Также бывший генеральный директор «Спартака» выразил уверенность в том, что Соболев сможет завоевать уважение новых партнеров по команде и болельщиков «Зенита».
«По переходу — это его шаг, и я его поддерживаю. Я уверен, он оставит частичку «Спартака» в своем сердце! Но ему нужно двигаться, играть, развиваться. И, при отсутствии поддержки и понимания в коллективе «Спартака», он принял решение о переходе. В этих условиях я принял бы точно такое же решение! В пользу своей карьеры, своей семьи, не забывая свою историю и любовь.
Я желаю ему удачи и рад, что Саша выдержал это сложное испытание и смог открыть «новую дверь». Это его жизнь, и он вправе выбирать свой путь. Мы же не вправе его в этом ограничивать. Зная Александра как сумашедшего профессионала, уверен, что он сможет завоевать уважение партнеров по своей новой команде — и, что очень важно, ее болельщиков», — добавил Мележиков.
Соболев выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год. В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1