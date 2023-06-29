Мележиков: «С Эшуортом нет противоречий и никогда не было»
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о взаимоотношениях со спортивным директором клуба Полом Эшуортом.
«С Полом Эшуортом нет противоречий и никогда не было. Я не обращал внимание на вбросы о конфликте, но сейчас еще раз подтверждаю — никаких разногласий или, тем более, конфликтов у меня с ним нет. Более того, в какой-то момент, во второй части чемпионата, договорились о том, что принимаем как факт, что Пол самостоятельная фигура и как профессиональный человек — я старался в его работу не влезать. Мы вели диалог, общались с точки зрения построения системы. Никогда не претендую на выбор футболистов, это не моя профессиональная компетенция. Но система подготовки к трансферной кампании, обоснование кандидатов — за время работы в спорте это хорошо изучил. В этом плане мы с Полом взаимодействовали. В этих вопросах много подводных камней, и, учитывая количество сливов (информации), мы договорились минимизировать то количество людей, которые владеют информацией о шорт-листе», — приводит «РБ Спорт» слова Мележикова.
50-летний специалист покинул «Спартак» на прошлой неделе по соглашению сторон. Он работал генеральным директором красно-белых с 2021 года. Его место в «Спартаке» занял Олег Малышев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -