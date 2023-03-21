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Гендиректор «Спартака» Мележиков раскрыл подробности встречи Абаскаля с Каманцевым и Мешковым по вопросам судейства

Виктория Кравченко
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Евгений Мележиков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как прошла встреча главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с главой судей РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым.

«Разговор был дружелюбным и без негативного окраса. Вопрос про Пруцева и Мартинса задал Мешков, Абаскаль ответил, что для него это больше «продолжить игру». Претензий от Абаскаля не было, была просьба обратить внимание на ряд моментов. И мы специально не стремились разбирать конкретные эпизоды последних игр. Тем не менее Мешков сам извинился и сделал это очень искренне — тронуло», — приводит слова Мележикова Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

Встреча проходила по поводу того, что в «Спартаке» остались недовольны судейством в матче Кубка России красно-белых против «Урала» (2:2). Игра прошла 14 марта.

Источник: https://t.me/karpinside/27711
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Евгений Мележиков
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