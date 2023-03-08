Медведева назвала крутым опыт общения с игроками «Динамо» в качестве журналистки

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева в разговоре с «СЭ» рассказала, у кого из игроков «Динамо» ей больше понравилось брать интервью.

«Они все очень открытые и веселые ребята. Мне было комфортно со всеми. Я думаю, что им тоже. Все-таки я непрофессиональный футбольный журналиста, как Вы, и они это тоже понимают. Не задам какие-то сложные аналитические вопросы. Поэтому все на моих интервью, которые мы делаем на Динамо ТВ расслаблены. Для меня это очень крутой опыт. Мне очень нравится коллектив в «Динамо», — сказала Медведева «СЭ».

Ранее Медведева в рамках шоу «Футбольное катание» на Динамо ТВ взяла интервью у футболистов бело-голубых Антона Шунина, Арсена Захаряна, Федора Смолова, Константина Тюкавина, Сабы Сазонова и Дмитрия Скопинцева.