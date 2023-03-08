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Сегодня, 12:00

Медведева назвала крутым опыт общения с игроками «Динамо» в качестве журналистки

Микеле Антонов
Корреспондент
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Евгения Медведева и Арсен Захарян.

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева в разговоре с «СЭ» рассказала, у кого из игроков «Динамо» ей больше понравилось брать интервью.

«Они все очень открытые и веселые ребята. Мне было комфортно со всеми. Я думаю, что им тоже. Все-таки я непрофессиональный футбольный журналиста, как Вы, и они это тоже понимают. Не задам какие-то сложные аналитические вопросы. Поэтому все на моих интервью, которые мы делаем на Динамо ТВ расслаблены. Для меня это очень крутой опыт. Мне очень нравится коллектив в «Динамо», — сказала Медведева «СЭ».

Ранее Медведева в рамках шоу «Футбольное катание» на Динамо ТВ взяла интервью у футболистов бело-голубых Антона Шунина, Арсена Захаряна, Федора Смолова, Константина Тюкавина, Сабы Сазонова и Дмитрия Скопинцева.

Антон Шунин
Арсен Захарян
Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Евгения Медведева
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«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
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 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
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12.03 19:30
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Филипе Силва Малком

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П
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Александр Соболев

Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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