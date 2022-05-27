Медведев заявил, что «Зенит» не собирается отказываться от второй команды

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, клуб не рассматривает отказ от «Зенита-2».

— «Локомотив» и «Спартак» отказываются от вторых команд. «Зенит-2» продолжит существование?

— На сегодняшний день мы не рассматриваем отказ от «Зенита-2». Вертикаль у нас строится от академии через «Зенит-м» и «Зенит-2» к основному составу.

— Сергей Семак недавно заметил, что пока не видит усиления в дубле. На ваш взгляд, это проблема?

— Скоро только кошки родятся, как известно. Мы видим, что Кузнецов, прошлогодний выпускник нашей академии, играл за «Рубин» уже в этом сезоне. Только через работу, через труд, через боль можно стать профессионалом в футболе.

23 мая, стало известно о закрытии «Спартака-2». В клубе объяснили, что к такому решению пришли из-за вынужденного сокращения бюджета и финансовых сложностей.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Локомотив» принял решение закрыть проект «Казанка».