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Юрист полузущитника «Спартака» Игнатова: «Не удивлены вбросом накануне кубкового финала»

Юрист полузущитника «Спартака» Игнатова не удивлен вбросам накануне финала БЕТСИТИ Кубка России
Читать «СЭ» в
Михаил Игнатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный юрист Ваган Давидянц, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова, прокомментировал информацию, которую распространил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Речь шла о том, что по решению Комитета по статусу игроков РФС Игнатов обязан выплатить неустойку агенту Александру Маньякову.

Ранее, 20 мая, комитет удовлетворил жалобу агента на решение палаты по разрешению споров РФС и обязал Игнатова выплатить сумму в качестве возмещения убытков, причиненных расторжением агентского договора.

«Мы не удивлены подобного рода вбросами незадолго до финала Кубка России. Уверен, это не отразится на готовности моего клиента к матчу и, надеюсь, не навредит его карьере. В то же время произошедшее прекрасно характеризует оппонирующую сторону.

Ранее бывшему агенту Михаила было отказано в его жалобах, однако 20 мая Комитет по статусу игроков РФС обязал выплатить определенную сумму в качестве возмещения убытков. Разумеется, мы категорически не согласны с этим решением, считаем его проявлением некомпетентности членов Комитета, мало того, назревает вопрос о целесообразности дальнейших разбирательств в Комитете, связанных с правами футболистов. Если члены Комитета принимают совершенно два противоположных решения по одному и тому же делу, то это вызывает большие вопросы. Мы ожидаем мотивировочную часть, но уже сейчас можно говорить о том, что в РФС приняли опрометчивое решение, доверив рассматривать дело в качестве председательтсвующего молодому, неопытному юристу, не имеющего практики рассмотрения споров по вопросам материального права (Даниил Заморин — Прим.). В итоге законные права Михаила Игнатова были нарушены. Помимо прочего нарушен Закон о персональных данных, который не позволяет получать третьим лицам персональные данные. Тем не менее, договор между Игнатовым и ФК «Спартак», оказался не защищен от третьего лица, в данном случае речь о господине Маньякове. Все это вызывает недоумение.

Итак, мяч на нашей стороне. Мы намерены восстановить справедливость, не исключаю, что для этого нам предстоит провести ряд необходимых разбирательств в соответствии с законодательством», — сказал Давидянц.

В прошедшем сезоне 22-летний Игнатов провел за «Спартак» в Тинькофф РПЛ 24 матча и отдал три голевые передачи.

Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Михаил Игнатов
РПЛ
РФС
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