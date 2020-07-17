Медведев отказался комментировать решение комитета по этике

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал отвечать на вопрос о наказании комитета по этике РФС. В пятницу его оштрафовали на 200 тысяч рублей и вынесли замечание за высказывание после матча 26-го тура премьер-лиги «Краснодар» — «Зенит» (2:4).

— Комментировать решение комиссии не собираюсь, — сказал Медведев.

Напомним, что после матча «Краснодар» — «Зенит» (2:4), который стал для петербургской команды чемпионским, в сети появилось видео, на котором футболисты сине-бело-голубых Артем Дзюба и Сердар Азмун имитируют половой акт. Медведев же в интервью ТАСС заявил, что футболисты просто дурачились, и отметил, что происходящее на видео — отсылка к будущему матчу против «Спартака». (Гоша Чернов)