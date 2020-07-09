Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура Тинькофф РПЛ, сообщается на официальном сайте РФС. Встречи пройдут 11 и 12 июля.

Во всех матчах будет работать система VAR, кроме встречи «Оренбург» — «Ростов». Резервным судьей на матч назначена Анастасия Пустовойтова.

11 июля (суббота)

«Арсенал» — «Тамбов»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

«Ахмат» — Зенит": судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Николай Еремин, Андрей Болотенков; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Алексей Еськов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Французов.

«Сочи» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Артем Любимов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Николай Богач; инспектор — Николай Левников.

12 июля (воскресенье)

«Локомотив» — «Уфа»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Юрий Баскаков.

ЦСКА — «Рубин»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Александр Колобаев.

«Динамо» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.

«Оренбург» — «Ростов»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; инспектор — Александр Гвардис.

«Краснодар» — «Урал»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Александр Богданов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Сергей Зуев.